تاج الإمبراطورة أوجين يخضع لترميم كامل بعد حادث السطو باللوفر

قال متحف اللوفر اليوم الخميس، إنه واثق من أنه يمكن ترميم تاج الإمبراطورة أوجين الذي تضرر بشدة خلال عملية السرقة التي وقعت العام الماضي في متحف باريس، وإعادته إلى حالته السابقة بالكامل.

وقال المتحف إنه تم الحفاظ على كل أحجار الزمرد والقليل فقط من نحو 1300 ألماسة ضئيلة مفقود. وجرى تكليف لجنة من الخبراء بالإشراف على عملية إصلاح التاج الذي تم صناعته بتكليف من نابوليون الثالث في 1855.

ولحقت بالتاج أضرار عندما قام لصوص اللوفر بسحبه من خلال فتحة ضيقة أحدثوها في صندوق العرض باستخدام قرص لقطع جدار الصندوق. ثم أسقطوا التاج خلال هروبهم.

وسُرق خلال عملية الاقتحام في 19 أكتوبر، ثماني قطع مجوهرات تقدر بـ88 مليون يورو (104 ملايين دولار) من مجموعة نابوليون باللوفر.

وألقي القبض على أربعة مشتبه فيهم وهم حاليا محتجزون.