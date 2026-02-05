​​​​​​​هدم الجيش الإسرائيلي، الخميس، 3 منازل فلسطينية وجرف مساحات من الأراضي الزراعية، وأخطر بوقف أعمال البناء في عدد من المنشآت، في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

ففي قرية بيرين شرق مدينة الخليل (جنوب)، هدمت قوات الاحتلال منزلين وجرفت أراضي زراعية، وفق رئيس المجلس القروي فريد برقان.

وقال برقان للأناضول، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت بالجرافات منزلين، وردمت بئر مياه، ودمرت منشآت ومحاصيل زراعية محيطة بالمنزلين وأتلفتها.

وأضاف أن جرافات إسرائيلية شرعت أيضا في تجريف مساحة واسعة من أراضي الفلسطينيين تزيد على 30 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، وهدمت عددا من الجدران والسياج المحيط بأراضي المواطنين.

وغرب محافظة رام الله (وسط)، وجهت السلطات الإسرائيلية إخطارات بوقف أعمال البناء في عدد من المنشآت ببلدة نعلين، وفق رئيس البلدية يوسف الخواجا.

وأوضح الخواجا في اتصال مع الأناضول، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت غربي البلدة، وسلمت 7 فلسطينيين إخطارات بوقف البناء، شملت 4 منازل وكوخين وأسوارا، بذريعة "البناء دون ترخيص".

وفي وقت سابق الخميس، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلًا في بلدة بيت عوا غرب مدينة الخليل، واقتحمت البلدة وأغلقت عددًا من أحيائها بدعوى "البناء دون ترخيص"، وفق شهود عيان للأناضول.

وأوضح الشهود أن المنزل تبلغ مساحته نحو 600 متر مربع، ويتكون من طابقين، يضم الأول محال تجارية، فيما كان الطابق الثاني قيد الإنشاء.

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال يناير الماضي 59 عملية هدم، شملت 126 منشأة فلسطينية، بينها 77 منزلًا مأهولًا، إضافة إلى توجيه 40 إخطارًا بالهدم، تركز معظمها في محافظة الخليل.

ويحذر الفلسطينيون من أن تصاعد عمليات الهدم والاعتداءات الإسرائيلية يمهد لإعلان ضم الضفة الغربية رسميًا، ما يعني تقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

ومنذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت قواتها اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات رسمية فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​​