وزير الخارجية يؤكد للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التطلع لتوصل الولايات المتحدة وايران لتسوية توافقية تعالج شواغل كافة الأطراف

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس حيث بحث الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني وجهود خفض التصعيد في المنطقة.



تناول الاتصال الجهود المبذولة لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة وخفض التصعيد، حيث استعرض وزير الخارجية الاتصالات المكثفة التي أجراها على مدار الأسابيع الماضية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وايران، بما يسهم فى معالجة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيراني ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.



وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا السياق عن التطلع لتوصل الولايات المتحدة وإيران لتسوية توافقية تعالج شواغل كل الأطراف، وبما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التوتر ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.



وأكد الوزير عبد العاطي، ضرورة مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية، مشددا أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة.