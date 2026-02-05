إحالة أوراق متهمة بقتل طفليها في العمرانية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق سيدة متهمة بقتل طفليها في منطقة العمرانية إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إمكانية تنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد أن تبين ارتكابها الجريمة انتقامًا من زوجها على خلفية خلافات أسرية.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من انعقاد الدائرة في أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين محمود صالح محمود، وعمرو أحمد محمد، وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وأمانة سر خالد شعبان، وإيهاب سمير.

وتشير التحقيقات في القضية رقم 14797 لسنة 2025 العمرانية إلى أن المتهمة "غرام. ز، 22 عامًا"، قتلت طفلها "آدم.م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على قتله نتيجة خلافات سابقة مع زوجها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة قامت بقيد يدي وقدمي الطفل وكممت فاه بلاصق بلاستيكي، ثم استخدمت سكينًا لتسدد ضربة في مؤخرة رأسه أدت إلى وفاته.

كما قتلت المتهمة طفلها الآخر نوح بنفس الطريقة، إذ قامت بتكبيله وكممت فاه، ثم وجهت له ضربة بمؤخرة الرأس ونحرته ما أدى لوفاته فورًا.

وأكدت التحقيقات، أن الجريمة ارتُكبت عمدًا وبنية مسبقة؛ ما دفع المحكمة لإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية؛ تمهيدًا للنظر في تنفيذ أقصى عقوبة منصوص عليها قانونًا.