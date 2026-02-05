كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ «خرمشهر 4»، الباليستي الأكثر تطورًا، والذي يدخل لأول مرة الخدمة ضمن الترسانة الصاروخية الإيرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس» الإيرانية، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال مراسم الكشف عن المدينة الصاروخية الجديدة التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، والتي جرت مساء أمس.

وأشارت الوكالة إلى أن «المراسم شهدت الكشف عن أحد أكثر الصواريخ الباليستية الإيرانية تطورا، وهو صاروخ (خرمشهر 4)، ضمن المنظومات والمعدات العملياتية المنتشرة في هذا المجمع».

ووفقًا للوكالة الإيرانية، يعد الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4» أحد الأعمدة الرئيسة للقدرة الاستراتيجية الإيرانية في المجال الصاروخي.

وأضافت: «دخل الصاروخ اليوم مرحلة من النضج العملياتي، ما يجعل وجوده في المدن الصاروخية تحت الأرض مؤشرًا يتجاوز مجرد التعريف الفني، ليؤكد أبعادا عملية واستراتيجية أكثر عمقًا».

وتبلغ سرعة هذا الصاروخ خارج الغلاف الجوي نحو 16 ماخ، حوالي 19 ألفًا و756 كيلومترًا في الساعة، فيما تصل سرعته داخل الغلاف الجوي إلى قرابة 8 ماخ (حوالي 9880 كم/ساعة).

وتؤدي هذه السرعات العالية إلى تقليص زمن طيران الصاروخ منذ لحظة الإطلاق وحتى إصابة الهدف إلى نحو 10 إلى 12 دقيقة، وهي فترة زمنية قصيرة تسلب عمليًا العديد من منظومات الدفاع الصاروخي فرصة الرد الفعال.