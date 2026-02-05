الشيخ تميم يثمن نتائج التعاون الاستراتيجي المثمر بين قطر وألمانيا

ثمن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، نتائج التعاون الاستراتيجي المثمر بين دولة قطر و ألمانيا.

وقال أمير قطر، في تغريدة على منصة إكس: "نثمن في قطر نتائج تعاوننا الاستراتيجي المثمر مع الأصدقاء في ألمانيا، ونتطلع لتعزيزه المستمر ورفده بمجالات جديدة واعدة، وهذا بعض ما شملته مباحثاتي الموسعة اليوم مع المستشار فريدريش ميرتس، وأرحب به في الدوحة".

وعقد الشيخ تميم والمستشار الألماني، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في الدوحة جرى خلالها بحث أوجه دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في شتى مجالات الشراكة، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتعاون العسكري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد المستشار الألماني، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وعقد الجانبان، لقاء ثنائيا تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الراهنة في المنطقة والعالم ذات الاهتمام المشترك ، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأقام أمير قطر، مأدبة غداء تكريماً لمستشار ألمانيا والوفد المرافق.

وكان المستشار ميرتس، قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق وذلك في زيارة رسمية للبلاد.

وتأتي زياة المستشار الألماني إلى الدوحة في إطار جولة خليجية بدأها بالسعودية ويختتمها بزيارة الإمارات العربية المتحدة.