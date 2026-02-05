قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اعتذاره لضحايا قضية "إبستين" المتورط بإدارة شبكة دعارة تستغل القاصرات، وذلك لتعيينه العام الماضي بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا في واشنطن.

وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية، اليوم الخميس، بمدينة إيست ساسكس جنوبي البلاد، مع تزايد الضغوط السياسية عليه بسبب التشكيك في عملية تعيين ماندلسون المرتبط بإبستين سفيرا، وموقف الحكومة من القضية.

وقال ستارمر: "ضحايا إبستين عاشوا صدمة لا يستطيع معظمنا حتى تخيلها، واضطروا إلى إعادة عيشها مرارا وتكرارا"، مضيفًا: "أريد أن أقول: أنا آسف، آسف لما حدث لكم، آسف لأن الكثير من أصحاب السلطة خذلوكم، آسف لأنني صدَّقت أكاذيب ماندلسون وعيَّنته، وآسف لأنكم حتى الآن مضطرون لمشاهدة هذه القصة تُطرَح مجددا أمام الرأي العام".

وأكد أنه لن يتجاهل ما حدث، ولن يسمح لأصحاب النفوذ بأن يروا العدالة أمرا اختياريا، مشددا على أنه سيسعى وراء الحقيقة.

ودافع عن موقفه بالقول إن علاقة ماندلسون بإبستين كانت معروفة للرأي العام، لكنه لم يكن يعلم "عمق العلاقة".

وأوضح أنه أراد نشر الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون سفيرا لبريطانيا في واشنطن أمس، لكنه لم يتمكن بسبب تحقيقات الشرطة.

والاثنين، دعا ستارمر، بيتر مانديلسون لتقديم شهادته أمام الكونجرس الأمريكي واستقالته من عضوية مجلس اللوردات البريطاني.

وكان مانديلسون شغل سابقا مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير وسفير، واستقال من عضوية حزب العمال، اليوم الأحد، عقب نشر وزارة العدل الأمريكية الجمعة وثائق وصورا تظهر أن إبستين دفع له 75 ألف دولار في 2003 و2004.

وذكر مانديلسون في رسالة استقالته أنه "لا يريد التسبب في مزيد من الإحراج"، مشيرا إلى أنه لا يتذكر المدفوعات المذكورة.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.