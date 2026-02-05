سوريا: قوة إسرائيلية تنصب حاجزا وتمنع المرور في ريف القنيطرة

توغّلت قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أنّ "قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا على الطريق الواصل بين القرية وبلدة كودنا، وقامت بإيقاف المارة وعدم السماح لهم بالمرور".

وبدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بـ"تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي، وسط حالة من التوتر في المنطقة"، مشيرا إلى استمرار حالة الاستنفار في المناطق الحدودية.

ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت يوم الاثنين الماضي، أربع قذائف هاون باتجاه الأراضي الزراعية المعروفة باسم "النقار" جنوب بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.