نتنياهو يكشف مداولات أمنية سابقة تؤكد تقديرات بهدوء جبهة غزة قبل 7 أكتوبر



كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، عن مجموعة من الاقتباسات من مداولات المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينت) على مر السنوات، من بينها تقرير قدمه رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار قبل ثلاثة أيام من هجوم 7 أكتوبر 2023، جاء فيه أن "الهدوء عاد إلى الحدود مع غزة".

وشملت الاقتباسات التي كُشف عنها، من بين أمور أخرى، تصريحات لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون، ورئيس الأركان السابق بيني جانتس، ورئيس الشاباك السابق نداف أرجمان، إضافة إلى مسئولين كبار آخرين في المنظومة الأمنية خلال العقد الماضي، وفقا للقناة ١٤ الإسرائيلية.

وأضاف رئيس الكنيست أمير أوحانا: "كان هنا نقاش قبل شهرين ونصف من السابع من أكتوبر في لجنة شئون الاستخبارات، بمشاركة رئيس الأركان ورئيس شعبة الأبحاث، تحدثوا فقط عن حزب الله وإيران. سألته: "هل لا يوجد ما يدعو للقلق من غزة؟ فأجابني رئيس الأركان: صحيح.. لا يوجد".