سلوت: مواجهة مانشستر سيتي فرصة لمعرفة مدى تطور ليفربول

قال أرني سلوت مدرب ليفربول اليوم الخميس إن فريقه يتطلع لإظهار حجم التطور الذي حققه عندما يواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل بعد خسارته 0-3 أمامه في نوفمبر.

ويدخل حامل اللقب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض 4-1 على نيوكاسل يونايتد، بينما أهدر سيتي نقطتين أمام توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع عشر، بعدما فرط في تقدمه بهدفين لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وقال سلوت للصحفيين: "أتذكر بشكل أساسي المباراة التي خضناها على ملعب الاتحاد، حيث تفوقوا علينا في معظم فترات الشوط الأول.. لذا، فهي فرصة جديدة لنرى أين نقف في رحلة تطور هذا الفريق.. نحن ندرك تمامًا أهمية النتيجة.. كما أن إلغاء هدف لنا، وحصولهم على ركلة جزاء بعد تدخل تقنية الفيديو، إضافة إلى استقبالنا هدفا من كرة ثابتة كلها عوامل أثرت على مجريات اللقاء. هذه المرة نريد أن نظهر جانبا مختلفا".

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة من 24 مباراة.

وأضاف سلوت: "نحن الآن في المرحلة الأخيرة من الموسم، وبالتالي تزداد أهمية النتائج. "باستثناء الشوط الأول أمام سيتي وكريستال بالاس، أظهرنا أننا قادرون على منافسة أي فريق. لم نحقق نتائج مستقرة، لكننا برهنا أمام جميع الفرق الكبرى أننا نملك القدرة على المنافسة".