السيطرة على حريق ضخم تسبب في أضرار بمجمع أبحاث كبير في ألمانيا

تم السيطرة على حريق هائل اندلع في مختبر فيزياء رائد في مدينة دارمشتات بغرب ألمانيا، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ يوم الخميس.

ولا يزال الحجم الدقيق للأضرار غير واضح، لكن مشروعا بحثيا تبلغ قيمته مليارات اليورو سيتأخر بسبب الحريق، ولم يصب أحد بأذى.

وقال رجال الإطفاء والمسؤولون في المركز إن الحريق الذي اندلع في مركز "جي إس آي هيلمهولتس" لأبحاث الأيونات الثقيلة، بسبب ماس كهربائي في وقت مبكر من صباح الخميس، تسبب في أضرار جسيمة للممتلكات.

وقال متحدث باسم المركز إن الماس الكهربائي حدث أثناء الاستعدادات لتشغيل المنشأة، بما في ذلك إمدادات الطاقة ذات الجهد العالي.

ويشتهر مركز "جي إس آي هيلمهولتس" بمسرع الأيونات الثقيلة، حيث يجري الموقع تجارب فيزيائية رفيعة المستوى مصممة لاستكشاف بنية المادة وأصول الكون.