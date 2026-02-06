أمريكا: خروج قطار شحن عن مساره وسقوط عربات بها البروبان السائل في نهر

خرج قطار شحن عن مساره يوم الخميس في ولاية كونيتيكت الأمريكية لتسقط عربات محملة بغاز البروبان السائل القابل للاشتعال في المياه، لكن المسؤولين يقولون إنه لا يبدو أن هناك تسريبا.

وقال مسؤولون بالولاية وآخرون محليون إن الواقعة حدثت الساعة التاسعة صباحا تقريبا في مانسفيلد، بالقرب من التقاء بحيرة إيجلفيل بنهر وليامانتيك. وتعد هذه البلدة الريفية الواقعة في الجزء الشرقي من الولاية مقرا لجامعة كونيتيكت.

وقال جون روتش، قائد إدارة الإطفاء في مانسفيلد، في إيجاز بعد الظهر إن عدداً من عربات القطار الـ 41 انفصلت وخرجت عن مسارها.

وانتهى المطاف بأربع عربات محملة بالبروبان السائل في المياه، بينما سقطت عربتان أخريان محملتان بشحوم غذائية على ضفاف النهر.

ووفقا لروش، فقد تعرضت إحدى عربات الشحوم لأضرار وتسرب منها حوالي ألفي جالون (7500 لتر) من الدهون الحيوانية. وتم احتواء التسرب منذ ذلك الحين ولا يوجد دليل على دخول الشحوم إلى الماء.

وأضاف روش أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب خروج القطار عن مساره قيد التحقيق. وكان القطار متجها جنوبا من بالمر بولاية ماساتشوستس إلى وليامانتيك.

وقال مسؤولو البلدة في وقت متأخر من يوم الخميس إن أمر الاحتماء في المكان الذي صدر قبل ساعات للسكان الذين يعيشون في نطاق نصف ميل (8ر0 كيلومتر) من موقع الحادث سيظل ساريا، رغم أنهم شددوا على أنه لم يتم إصدار أوامر بالإخلاء.

وواصلوا حث السكان على البقاء في منازلهم لأن البروبان السائل الذي كان يحمله القطار عديم الرائحة ولن يتم اكتشافه فوراً عن طريق الشم.