يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، حفلًا فنيًا تحييه فرقة «نظرة للإنشاد الديني» في الساعة السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة، وذلك ضمن البرنامج الفني لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتُعد فرقة «نظرة للإنشاد الديني» واحدة من الفرق المصرية المعاصرة التي نجحت في تقديم تجربة إنشادية متميزة، تمزج بين التراث الصوفي الأصيل وروح شبابية حديثة، من خلال طراز فني صوفي فريد يتناول معاني الحب والعشق والوله بالله سبحانه وتعالى وبالرسول الكريم ﷺ، عبر أبيات منظومة متراصة تأخذ المستمع إلى حالة وجدانية وروحانية عميقة.

وتضم الفرقة مجموعة من الشباب الموهوبين في مجالات الغناء والموسيقى الروحية، إذ تعمل على تقديم روائع الابتهالات والقصائد الدينية بمصاحبة موسيقية مدروسة، تسهم في إيصال الحالة الفنية والروحانية إلى مختلف فئات الجمهور.

وتعتمد «نظرة للإنشاد الديني» على الفن الهادف بوصفه لغة عالمية قادرة على مخاطبة العقول والقلوب في آن واحد.

يذكر أن فرقة نظرة للإنشاد الديني، تأسست عام 2021 على يد المنشد أحمد ربيع، بالتعاون مع المنشدين محمد سعد، ومحمود فضل، وتهدف إلى تقديم الإنشاد الديني بروح عصرية ومختلفة، تجمع بين الأصالة والتجديد.