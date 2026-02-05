أونروا: إسرائيل تواصل منع إدخال مساعداتنا لغزة منذ مارس 2025

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، أن مساعداتها الإنسانية لغزة لا تزال عالقة في مصر والأردن، وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع منذ مارس 2025.

وقالت الوكالة، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "لا تزال الإمدادات الإنسانية التابعة للأونروا، من مواد غذائية ومستلزمات نظافة وأدوية ومواد إيواء، عالقة في المستودعات في مصر والأردن، حيث مُنع دخولها إلى غزة منذ مارس 2025".

وشددت على أن "المساعدات المنقذة للحياة جاهزة للتحرّك. لا وقت لنضيعه. لم تتوقف فرق الأونروا قط عن تقديم الدعم الأساسي على الأرض. يجب السماح لنا بتقديم المزيد".

وفي نهاية عام 2024، حظرت إسرائيل عمل الأونروا بالقدس الشرقية المحتلة، وتمارس عليها ضغوطا وقيودا مشددة، مع ادعاء ارتباطها بحركة "حماس"، وهو ما نفته الوكالة والأمم المتحدة.

ويعاني الشعب الفلسطيني أوضاعا مأساوية، جراء تداعيات حرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدوان عسكري بالضفة الغربية المحتلة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

كما يخرق الجيش الإسرائيلي يوميا الاتفاق بشنه غارات على مناطق متفرقة في غزة، ما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينيا وإصابة 1518، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي، بحسب وزارة الصحة الخميس.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.