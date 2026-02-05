أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قتل 574 فلسطينيا وأصاب 1518، منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.

الوزارة أفادت في بيان، بأن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 27 شهيدا، و18 إصابة".

وخلال الـ48 ساعة الماضية شنت إسرائيل غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بزعم الرد على إصابة أحد عسكرييها.

وتابعت الوزارة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

و"منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 574، والإصابات 1518، وحالات الانتشال (لجثامين) 717"، بحسب الوزارة.

وقالت إن الحصيلة الإجمالية، منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر 2023، بلغت "71 ألفا و851 شهيدا، و171 ألفا و626 إصابة".

وإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما تخرق إسرائيل الاتفاق بمنعها إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.