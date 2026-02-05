أعلنت السلطات الأمريكية، تحطم مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة في ولاية أريزونا، بينما كانت تستجيب لمساعدة ضباط للتعامل مع حالة إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل الطيار وأحد أفراد الشرطة الذي يعمل مسعفا على متنها.

وأوضح السيرجنت كاميرون لي، من إدارة السلامة العامة، في بيان له، أن طاقم مروحية تابعة لجماعة "رينجرز" المساعدة لإنفاذ القانون، استجاب لتقديم المساعدة لقسم شرطة فلاجستاف ووكالات أخرى لإنفاذ القانون، مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وقال لي: "تحطمت المروحية بشكل مأساوي أثناء الواقعة، ما أسفر عن مقتل الطيار والشرطي / المسعف الذي كان على متنها".

ولم يتم الكشف عن اسمي الشرطي والطيار.

وأضاف "لي"، أن إدارة السلامة العامة ستتعاون مع إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل في التحقيق بشأن الحادث.

وتم إرسال استفسارات بريد إلكتروني إلى الجهتين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، لطلب معلومات بشأن الحادث.

وذكر "لي"، أن المشتبه به في إطلاق النار أصيب بجروح غير خطيرة جراء إطلاق النار، وتم إلقاء القبض عليه. ولم يصب أي شخص آخر.