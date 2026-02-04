عمرو العادلي الشروق: الفوز بجائزة معرض الكتاب إنجاز خاص في مسيرتي الأدبية ودار الشروق شريك أساسي

أعرب الكاتب عمرو العادلي، في تصريح خاص لـ«الشروق»، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل رواية في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن الجوائز تمثل دافعًا معنويًا مهمًا للكاتب والمبدع، إذ تمنحه شعورًا بأنه يسير على الطريق الصحيح، وتدفعه لمواصلة مشواره الإبداعي بثقة أكبر.

وأوضح العادلي أن لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب مكانة خاصة، كونها تُمنح من وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب، وفي ظل منافسة قوية تضم عددًا كبيرًا من الأعمال الروائية الصادرة قبل كل دورة من المعرض، ما يجعل الفوز بها إنجازًا حقيقيًا.

وأضاف أن هذه الجائزة هي الخامسة في مسيرته الأدبية، لكنها تحمل لديه إحساس الجائزة الأولى، لما يمثله معرض القاهرة الدولي للكتاب من قيمة استثنائية ارتبطت بذاكرة الطفولة لدى كثير من الكتّاب والقراء.

كما استعرض تعاونه المستمر مع دار الشروق، موضحًا أن أولى رواياته معهم «السيدة الزجاجية» وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ، بينما فازت مجموعته القصصية «الهروب خارج الرأس»بجائزة الطيب صالح، ووصلت روايته «مريم ونرمين» إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى، ليُضاف فوز «وكالة النجوم البيضاء» بجائزة معرض الكتاب إلى سلسلة من النجاحات المتتالية، مؤكداً أن دار الشروق شريك أساسي فهذه المسيرة.