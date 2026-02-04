محافظ الغربية يتفقد رصف كورنيش مدخل محلة أبو علي ويشدد على إزالة العقار المائل

عاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، إلى قرية محلة أبو علي بالمحلة الكبرى، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، شملت تفقد أعمال رصف وتطوير كورنيش مدخل القرية، ومتابعة أعمال إزالة عقار مائل يمثل خطورة داهمة على المواطنين، مؤكدًا أن التواجد الميداني هو السبيل الحقيقي لضمان التنفيذ الجيد وحماية الأرواح.

وخلال جولته، تفقد محافظ الغربية أعمال رصف الأسفلت بكورنيش مدخل محلة أبو علي، والذي يشمل تغطية مصرف نمرة 5، وتدبيش جسر بحر الملاح، إلى جانب إنشاء ممشى آمن للمواطنين، وتنفيذ طريق رئيسي مزدوج وطريق خدمة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية عند المدخل الشرقي للمدينة، والقضاء على التكدسات المرورية، ورفع معدلات الأمان لمستخدمي الطريق، خاصة مع كونه أحد المداخل الحيوية للمدينة.

ووجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الاهتمام بأعمال التشجير وتنسيق الموقع العام، ومراعاة عناصر السلامة المرورية والتنظيم الجيد للحركة، مؤكدًا أن مداخل المدن تعكس صورتها وهويتها، ويجب أن تكون على مستوى يليق بأبناء المحلة الكبرى، ويُجسد حجم ما تشهده من مشروعات تطوير حقيقية على أرض الواقع.

وعقب ذلك، انتقل محافظ الغربية لمتابعة مستجدات الاعمال في إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي، وذلك عقب بلاغ عاجل ورد إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة مساء السبت، يفيد بحدوث ميل بأحد العقارات السكنية. وقد تابع المحافظ الموقف منذ اللحظة الأولى لتلقي البلاغ، ووجّه باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، قبل أن يتوجه بنفسه إلى موقع العقار للاطمئنان على الأهالي ومتابعة تنفيذ أعمال الإزالة ميدانيًا.

وخلال تواجده بمحيط العقار، حرص اللواء أشرف الجندي على التواجد وسط الأهالي والاستماع إليهم، والاطمئنان على سلامتهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بتعريض أي مواطن للخطر تحت أي ظرف، وأن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، ولا تقبل أي تهاون، مشددًا على أن التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة يتم بمنتهى الجدية والحسم، مع مراعاة البعد الإنساني الكامل.

ووجّه المحافظ بتنفيذ أعمال الإزالة بشكل تدريجي وتحت إشراف هندسي كامل، وبأقصى درجات الحذر، مع اتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات المجاورة، موضحًا أن العقار المائل مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية بالإضافة إلى روف، وأن سبب الميل يرجع إلى أعمال حفر بقطعة أرض فضاء مجاورة حاصلة على ترخيص بناء، ما أدى إلى التأثير على سلامة العقار وتهديد استقراره الإنشائي، لافتًا إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أقرت أن العقار يمثل خطورة داهمة تستوجب الإزالة الفورية.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه فور تلقي البلاغ تم رفع درجة الاستعداد، وإخطار جميع الجهات المعنية للتوجه الفوري إلى الموقع، حيث جرى إخلاء السكان بالكامل، وفصل جميع المرافق، وفرض كردون أمني حول العقار، والدفع بالمعدات اللازمة، وبدء أعمال الإزالة وفق خطة فنية تضمن التنفيذ الآمن دون تعريض أي مواطن للخطر.

كما شملت الجولة تفقد شارع الثورة، حيث أكد المحافظ أن الشارع يشهد حالة من الانضباط الكامل، ولا توجد به أي إشغالات تعوق حركة المواطنين أو المرور، موجّهًا باستمرار المتابعة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع وعدم السماح بعودة أي مخالفات.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإزالة وتأمين الموقع بشكل تام، مع مواصلة الاطمئنان على الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين والتدخل السريع في الأزمات جزء أصيل من مسؤولية المحافظة، وأنه لن يتم التهاون في أي ملف يمس سلامة المواطن أو يعوق خطط التطوير.