الأربعاء 4 فبراير 2026 10:07 ص القاهرة
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل أردوغان ويترأسان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 9:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 9:03 ص

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

كما يترأس الرئيسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

ويشارك الزعيمان كذلك في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي يُعقد بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية في البلدين.

