ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لن تكون سهلة، في ظل تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأربعة مطالب «لن يتراجع عنها».

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن المحادثات المقررة بعد أيام في سلطنة عمان ستشهد تمسكًا أمريكيًا بمطالب ترامب الأربعة تجاه إيران، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز عربية.

وتتمثل مطالب ترامب الأربعة في: التخلي عن البرنامج النووي، ووقف مشروع الصواريخ البالستية، وإنهاء دعم وتمويل الوكلاء في الشرق الأوسط، والتعامل «بشكل مناسب» مع المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.

وفي المقابل، تطالب إيران بحصر المفاوضات في برنامجها النووي فقط.

وذكرت «إسرائيل هيوم» أن «هدف ترامب هو حشد شرعية داخلية وخارجية قبل الإقدام على عمل عسكري ضد إيران». واعتبرت أن الرئيس الأمريكي قرر التفاوض مع طهران رغم إدراك كبار مسؤولي إدارته أنها لن تستجيب للمطالب، ويرون أنه «لا توجد فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق».

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد هذا الأسبوع، رغم التغييرات التي طلبتها طهران بشأن مكان انعقادها وصيغتها.

ومن المتوقع أن تُعقد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، الجمعة، بعد موافقة إدارة ترامب على نقلها من تركيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين: «تحدثت للتو مع المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف، وهذه المحادثات، حتى الآن، لا تزال مقررة».

وأضافت: «يحرص الرئيس ترامب دائمًا على إعطاء الأولوية للدبلوماسية، لكن من الواضح أن الأمر يتطلب طرفين. أنت بحاجة إلى شريك راغب لتحقيق الدبلوماسية، وهذا ما يعتزم المبعوث الخاص ويتكوف استكشافه ومناقشته».

وكانت المحادثات المخطط لها قد واجهت عقبة أمس الثلاثاء، بعد أن طلبت طهران نقلها إلى مكان آخر، واستبعاد المشاركين الإقليميين، وحصر نطاق المناقشات في البرنامج النووي الإيراني فقط، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقد تُعقّد هذه المطالب الجديدة جهود حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط للتوسط في حل دبلوماسي للتوترات الإقليمية المتصاعدة.

وقالت ليفيت إن ترامب لا يزال يُبقي خيار الضربات العسكرية مطروحًا في حال فشلت الدبلوماسية، مضيفة: «لدى الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، خيارات عديدة مطروحة فيما يتعلق بإيران».