سوريا توقع مع لبنان اتفاقية لاستعادة 300 سجين

وقع لبنان وسوريا، اليوم الجمعة، اتفاقا لنقل نحو 300 محكوم سوري إلى بلدهم، في إطار جهود البلدين لحل قضية الموقوفين السوريين في لبنان التي تعود بشكل خاص لأعوام الثورة في سوريا وحتى إسقاط النظام السابق نهاية عام 2024.

وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبناني، طارق متري، توقيع اتفاق مع سوريا "لتسليم السجناء المحكومين" من مواطنيها، على أن يبدأ تنفيذه يوم غد السبت.

وأضاف متري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل السوري مظهر الويس، أن "هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة تقول بأن العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل".

من جانبه، قال وزير العدل السوري: "نعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي".

وأضاف الويس أن "ملف السجناء السوريّين معقّد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكنها خطوة مهمّة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين، وتشكّل أساسا للعمل المشترك بين البلدين".