سلوفينيا: اتفاق غزة هش ونسعى لوقف إطلاق نار كامل ودائم

وصفت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بأنه "هش"، وقالت إن بلادها تسعى للتوصل إلى وقف للنار "كامل ودائم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية في سلوفينيا.

وضم المؤتمر الوزيرة فايون ونظراءها المصري بدر عبد العاطي، والسعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والبحريني عبد اللطيف الزياني، وفق مراسل الأناضول.

وأعربت فايون عن تقدير سلوفينيا للجهود المشتركة التي تبذلها مصر والسعودية والأردن والبحرين من أجل "جذب الاهتمام العالمي للأزمة الإنسانية في غزة".

وقالت إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "ما يزال هشا"، مؤكدة أن "السلام لا يمكن تطبيقه بالقوة".

وذكرت الوزيرة أن بلادها تسعى للتوصل إلى "وقف إطلاق كامل ودائم" للنار في غزة، وكذلك "البحث عن حلول لتعايش سلمي في المنطقة وتطبيق حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.

وشددت على أن خطوات إعادة إعمار غزة "هامة في عملية السلام"، موضحة أن ذلك ليس فقط "تعبير عن التضامن" مع غزة، بل يأتي ضمن "جهود تحقيق السلام بالشرق الاوسط، التي ينقصها الكثير".

وقالت فايون إن الوضع في غزة "ما يزال يائسا"، ودعت إلى استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع "دون توقف أو إعاقة".

ورحبت بإعادة إسرائيل قبل أيام فتح (بشكل محدود وبقيود مشددة) الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

والاثنين، أعادت إسرائيل فتح المعبر الذي تحتله منذ مايو 2024، بشكل محدود جدا وبقيود مشددة للغاية.

ومنذ بدء إعادة فتح المعبر، وصل في اليوم الأول إلى غزة 12 فلسطينيا وغادرها 20، وفي اليوم الثاني وصل 40 وغادر مثلهم، وفي اليوم الثالث وصل 25، فيما غادر 46 آخرون بينهم مرضى ومرافقون.

كما وصل 21 فلسطينيا مساء الخميس قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فيما غادر 21 آخرون، في اليوم الرابع لتشغيل المعبر.

وكان متوقعا، بحسب إعلام مصري وعبري، أن يعبر إلى غزة يوميا 50 فلسطينيا وإلى مصر عدد مماثل، بين مرضى ومرافقين، لكن ذلك لم يحدث.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وخلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في غزة في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.