إيران: المشاورات مستمرة بشأن مكان انعقاد المحادثات مع واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن مكان انعقاد المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة.



وأضاف بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مساء الثلاثاء: "من المقرر أن تُعقد المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا تزال المشاورات مستمرة بشأن مكان انعقادها. وسيتم الإعلان عن مكان المحادثات فور حسمه".

وأردف: "مكان وتوقيت المحادثات ليسا مسألة معقدة ولا ينبغي أن يخضعا للتلاعب الإعلامي. وقد أعربت كل من تركيا وعُمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة عن استعدادها لاستضافة المحادثات، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

وتأتي تصريحات بقائي بعد أن ذكر موقع إكسيوس الأمريكي، أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول يوم الجمعة القادم، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي.

ومساء الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ترغب في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وإن إدارته تجري مفاوضات "نشطة" مع طهران حاليا، إلا أنه لم يذكر مكان عقدها.

إعلان ترامب هذا، سبقه تصريح للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي أكد فيه أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية عباس عراقجي ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.