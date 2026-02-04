اتهام سادس شخص على خلفية تورطه في عصابة تروج لمحتوى إباحي خاص بالأطفال باستراليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة الاسترالية اليوم الأربعاء إنها اتهمت سادس شخص لتورطه في عصابة تروج لمحتوى إباحي خاص بالأطفال .

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن فريق مكافحة الجرائم الجنسية ألقت القبض على رجل /62 عاما/ في ضاحية وولاهرا بشرق سيدني صباح أمس الثلاثاء.

وتم اتهامه بعدة تهم تشمل نقل محتوى إباحي يتعلق بالأطفال ومحتوى يتعلق بممارسة الجنس مع الحيوانات.

وقد تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص آخرين واتهامهم ضمن تحقيق " كشف عن شبكة استغلال جنسي للأطفال مقرها سيدني، قامت بحيازة وتوزيع وتسهيل محتوى عبر موقع إلكتروني يتم إدارته دوليا" حسبما قالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان.