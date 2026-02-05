‎مترو الأنفاق يبدأ تعميم الهوية الإرشادية الجديدة من محطة الشهداء



أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه في إطار خطة العمل لتطوير وتجديد اللوحات الإرشادية والرسائل الموجهة لجمهور الركاب بالمحطات الرئيسية بالخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق؛ تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي خطوط المترو وكل وسائل النقل السككي الأخرى، وبتعليمات اللواء الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وعلي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وقالت شركة، في بيان لها اليوم الخميس، إن الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وخدمة المواطنين بالشركة انتهت من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تغيير وتطوير ورفع كفاءة اللوحات الإرشادية بالكامل داخل محطة الشهداء، باعتبارها إحدى أهم المحطات المحورية بشبكة خطوط المترو.

وأضافت أن هذه المرحلة شملت تغيير وتركيب اللوحات الإرشادية، متضمنة رسائل جديدة تتماشى مع الهوية البصرية لمحطة الشهداء، وتضم 17 رسالة توعوية متنوعة وموجهة للركاب، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل لمرفق مترو أنفاق القاهرة الكبرى بالخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل، ومن بينها:

* الإعلان عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بتلقي الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات.

* نشر خرائط محطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.

* الإعلان عن خدمة الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي داخل المحطات.

* التأكيد على الحفاظ على النظافة العامة داخل المحطات والقطارات.

* التأكيد على ضرورة مراجعة سعر ولون التذكرة جيدًا قبل البدء في استخدامها.

* التنبيه بعدم الشراء من الباعة الجائلين أو التعاطف مع المتسولين، للمساهمة في القضاء على هذه الظواهر السلبية.

* التأكيد على التعاون مع السادة كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.

* نشر لائحة الغرامات بكل أنواعها باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى بيان الأشياء الممنوع اصطحابها أثناء الرحلة.

* نشر عدد من التنويهات الأخرى التي تسهم في تحسين مستوى الخدمة وتعزيز الانضباط داخل المرفق.

وأكدت الشركة أن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن مشروع وخطة شاملة لتطوير منظومة اللوحات الإرشادية داخل جميع محطات المترو، حيث تم البدء بمحطة الشهداء لتكون محطة نموذجية، على أن يتم تعميم التجربة تباعا على باقي محطات الخطين الأول والثاني، بما يضمن تعزيز التواصل الفعال مع الركاب.

وناشدت الشركة الركاب، التواصل معها عبر الخط الساخن 16048، أو من خلال رقم خدمة واتساب 01221116048، وكذلك عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو من خلال الموقع الرسمي للشركة

www.cairometro.gov.eg

وذلك لتلقي جميع الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بخدمات مترو الأنفاق، مع الإشارة إلى توافر مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو، التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات، وليس مترو الأنفاق فقط.