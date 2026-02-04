باكستان: مقتل 197 إرهابيا و22 جنديا في عمليات أمنية بإقليم بلوشيستان

ذكرت وسائل إعلام أمنية باكستانية أن 197 إرهابيا لهم صلة بجماعة "فتنة هندوستان" المدعومة من الهند قتلوا أثناء عمليات أمنية مستمرة في إقليم بلوشيستان خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضافت المصادر الأمنية أن عمليات المطاردة والتطهير مستمرة في العديد من المناطق بالإقليم، مع بقاء قوات الأمن في حالة تأهب قصوى لمنع وقوع المزيد من الهجمات، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وخلال العمليات التي استمرت ثلاثة أيام، قتل 22 فردا من الجيش الباكستاني وقوات الحدود ووكالة الأمن البحري الباكستانية، بينما كانوا يدافعون عن الوطن وحماية المدنيين. وقال مسؤولون أمنيون إنهم ضحوا بأرواحهم أثناء مواجهة عناصر إرهابية وضمان الأمن العام.

وأسفرت موجة العنف أيضا عن مقتل مدنيين. وقالت مصادر أمنية إن 36 من المدنيين الأبرياء من بينهم نساء وأطفال، قتلوا في هجمات إرهابية من قبل المسلحين. ومن بين الضحايا مواطنون بلوش.





