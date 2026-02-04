مسئول فلسطيني: تلقينا إخطارا إسرائيليا بوقف مؤقت لحركة المسافرين عبر معبر رفح

أكد مسئول فلسطيني أن السلطات الإسرائيلية أبلغت إدارة الجانب الفلسطيني في معبر رفح بـ«وقف مؤقت» لاستقبال مسافرين أو عائدين من وإلى قطاع غزة، في ثالث أيام فتحه الجزئي والمحدود.

وأضاف المسئول في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، أنه «لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القرار يعني تأخيراً مؤقتاً لساعات، أم إلغاءً لرحلات المغادرين والعائدين اليوم، وهو اليوم الثالث لفتح المعبر بشكل جزئي ومحدود»، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تحدد ما إذا كانت الأسباب فنية أم سياسية أو أمنية.

وأشار المسئول إلى أنه «منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم، ينتظر المرضى ومرافقوهم، ضمن الدفعة الثالثة، في مقر الهلال الأحمر بمدينة خان يونس، استعداداً للسفر عبر معبر رفح البري».

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن «الجانب الإسرائيلي ألغى بالفعل تنسيق خروج الدفعة الثالثة من المرضى».

في المقابل، نفت هيئة البث الإسرائيلية إغلاق معبر رفح الحدودي، مُدعية أن «المعبر مفتوح صباح الأربعاء كالمعتاد، رغم الحدث الخطير الذي وقع الليلة الماضية».

وزعمت أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه قوة للجيش الإسرائيلي داخل نطاق الخط الأصفر، ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة.

وأضافت: «فرق من الأمم المتحدة المسئولة عن نقل المرضى إلى معبر رفح، ليست مستعدة لتنفيذ الرحلة لأسباب إجرائية، كجزء من الإجراء لإحضارهم إلى المعبر في طريق خروجهم من غزة، وتحاول جهات في إسرائيل حل المشكلة معهم»، بحسب مزاعم الهيئة.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح الأربعاء، غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 40 آخرين، من بينهم حالات وصفت بالخطيرة، وفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني.