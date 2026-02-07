التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري المقامة في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع شبيبة القبائل مساء اليوم السبت، على استاد حسين آيت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وبدأت المباراة بشكل ضاغط من قبل شبيبة القبائل الذي وصل إلى مرمى مصطفى شوبير في أكثر من فرصة محققة لولا براعته في حراسة المرمى ومجهود خط الدفاع لاستقبل الهدف الأول في المباراة.

في حين أن النادي الأهلي تراجع بشكل كبير ولعب على الهجمة المرتدة، لكن نجح في إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتعرض الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، لصدمة بعدما أُصيب محمود حسن تريزيجيه في نهاية الشوط، ليتم استبداله ويشارك بدلا منه طاهر محمد طاهر.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أيضا كلا من: "يانج أفريكانز، الجيش الملكي وشبيبة القبائل".

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد يانج أفريكانز والجيش الملكي في المركز الثاني والثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق شبيبة القبائل برصيد نقطتين.