إسرائيل تعتزم قطع الماء والكهرباء اليوم عن مقرات الأونروا شرق مدينة القدس

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إنه سيشرف بنفسه اليوم على قطع المياه والكهرباء عن مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مدينة القدس الشرقية.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، زعم كوهين، في تصريحات لإذاعة «103 أف إم» الإسرائيلية، أن «الأونروا ذراع لحماس»، مضيفا: «أنا الآن في طريقي إلى القدس الشرقية لأشهد بنفسي قطع المياه والكهرباء عن مقراتها».

وقرر الكنيست الإسرائيلي نهاية العام 2025، قطع المياه والكهرباء عن مقار الأونروا شرقي القدس المحتلة، بعد أن قرر أواخر 2024 منع الوكالة الأممية من العمل في القدس الشرقية والداخل المحتل.

وأجبر الاحتلال الأونروا على إخلاء مقرها الرئيسي في حين الشيخ جراح بالقدس الشرقية مطلع العام 2025، قبل أن يستولي على المقر ويبدأ عمليات هدم فيه.

وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.