أعرب الكرملين، اليوم الخميس، عن أسفه لانتهاء العمل بآخر معاهدة نووية باقية بين روسيا والولايات المتحدة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضته لاستمرار القيود الواردة في المعاهدة وأبدى رغبته في التوصل إلى معاهدة أفضل.

وأدى انتهاء العمل بالمعاهدة إلى رفع أي قيود على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، مما أثار المخاوف من سباق تسلح نووي بلا ضوابط.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن العام الماضي، استعداده للالتزام بشروط المعاهدة لعام إضافي إذا حذت واشنطن الخطوة نفسها، لكن ترامب تجاهل هذا العرض، مؤكدا أنه يريد مشاركة الصين في معاهدة جديدة، وهو ما رفضته بكين.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "بدلا من تمديد معاهدة "نيو ستارت" (وهي معاهدة تفاوضت عليها الولايات المتحدة بشكل سيئ، وبصرف النظر عن كل الأمور الأخرى، يتم انتهاكها بشكل صارخ)، يجب أن نكلف خبراءنا النوويين بالعمل على إعداد معاهدة جديدة محسنة ومحدثة يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل."

وأفاد مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن بوتين بحث أمس الأربعاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج انتهاء العمل بالمعاهدة، لافتا إلى عدم تجاوب الولايات المتحدة مع اقتراحه بتمديد الالتزام بشروط المعاهدة، ومؤكدا أن روسيا "ستتصرف بشكل متوازن ومسؤول استنادا إلى تحليل شامل للوضع الأمني".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تنظر إلى انتهاء العمل بالمعاهدة اليوم الخميس بـ "شكل سلبي" وتعرب عن أسفها لذلك.

وأضاف أن روسيا ستحافظ على "نهجها المسئول والدقيق لضمان الاستقرار فيما يخص الأسلحة النووية"، مضيفا أنها "ستسترشد، بالطبع، بمصالحها الوطنية في المقام الأول".

وشدد بيسكوف على أنه "في حال تلقينا ردودا بناءة، سنباشر حوارا بالتأكيد".

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو "تظل مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية تقنية حاسمة لمواجهة أي تهديدات إضافية محتملة للأمن القومي" بعد انتهاء العمل بالمعاهدة.

وأضافت الوزارة في بيان صدر مساء أمس الأربعاء: "وفي الوقت نفسه، تظل بلادنا منفتحة على البحث عن سبل سياسية ودبلوماسية لتثبيت الوضع الاستراتيجي بشكل شامل، على أساس حلول عبر الحوار قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة، إذا توافرت الظروف المناسبة لمثل هذا التعاون".