مسئول أمريكي يؤكد مشاركة ويتكوف وكوشنر في محادثات مع إيران غدا

أكد مسئول بارز في الإدارة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الخميس، أن ممثلي الولايات المتحدة سيجرون محادثات مع نظرائهم الإيرانيين في عُمان يوم الجمعة.

وقال المسئول إن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، سيشاركان مع الجانب الأمريكي، مؤكدًا إجراء المفاوضات التي أعلنت عنها طهران في وقت سابق.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن جدول أعمال المفاوضات على نحو الدقة.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، تهدف طهران إلى قصر المحادثات على البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات.

وترغب واشنطن في إضافة المزيد من الموضوعات إلى جدول الأعمال، ومن بينها برنامج طهران للصواريخ ودعمها لحلفائها، ومن بينهم حركة حماس في قطاع غزة، وميليشيا حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.