سفينة الرحلات السياحية اليابانية نيبون مارو تودع عشاقها بعد 35 عاما من الإبحار

عادت السفينة السياحية اليابانية "نيبون مارو"، اليوم الأحد، إلى ميناء في جنوب طوكيو، بعد أن قامت بآخر رحلاتها، والتي اختتمت بها مسيرة امتدت لـ35 عاما، حملت خلالها 600 ألف راكب وأبحرت حول العالم.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن المعجبين وأسر أفراد طاقم السفينة تجمعوا عند محطة يوكوهاما لتوديع السفينة التي يبلغ وزنها 22 الف و472 طنا - والتي كانت تعتبر رائدة في صناعة الرحلات البحرية الفاخرة باليابان - والإعراب عن امتنانهم لها.

وقام عشاق السفينة الشهيرة "نيبون مارو" - التابعة لفرع لشركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز" اليابانية للملاحة - بالتلويح بالأعلام، وهتفوا لدى وصولها إلى الميناء عند حوالي الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، بعد أن انتهت من رحلة بحرية استغرقت 3 أيام في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لليابان.