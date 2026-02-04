بوتين في اتصال مع نظيره الصيني: شراكتنا مثالية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لنظيره الصيني شي جين بينج، دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين، وذلك خلال محادثة عبر الفيديو جرت بينهما.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أشار بوتين إلى أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين «استمر في التطور بثبات خلال عام 2025»، واصفًا الشراكة بين الجانبين بأنها «مثالية».

وأعرب عن سعادته بمواصلة تقليد التواصل الشخصي مع شي جين بينج مع بداية العام الجديد، قائلا: «سيدي الرئيس، صديقي العزيز، يسعدني أننا نواصل تقليدنا الطيب في التواصل الشخصي مع بداية العام الجديد، حيث نستعرض ما أنجزناه خلال الفترة الماضية ونرسم خططًا للمستقبل».

وعن العلاقات الروسية الصينية، أوضح بوتين: «فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الصينية، يمكننا القول بثقة إن العلاقات (الروسية الصينية) تشهد ازدهاراً في جميع فصول السنة».

وأعلن أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز حاجز الـ200 مليار دولار لثلاث سنوات متتالية.

وثمن شراكة الجانبين في مجال الطاقة، مؤكدًا أنها «ذات منفعة متبادلة واستراتيجية بكل معنى الكلمة».