شهيدان و10 مصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين أحدهما مسعف، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذي ارتقوا اليوم في قطاع غزة إلى 20 شهيدا.

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أفاد مصدر محلي بأن دبابات الاحتلال قصفت بالمدفعية حي التفاح شرقي مدينة غزة، واستهدفت عمارة لعائلة حبوش، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء منهم طفلان.

وذكر المصدر أن الشهداء هم: ريتال محمود حبوش (13 عاما)، ويوسف محمد حبوش (40 عاما)، وأحمد طلعت حبوش (22 عاما)، وبلال أشرف حبوش (16 عاما).

كما استشهد 7 مواطنين آخرين في حي التفاح شرقي غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ يوم أمس.

واستشهد ثلاثة مواطنين منهم امرأة وطفل رضيع جراء قصف الاحتلال على حي الزيتون شرقي غزة، والشهداء هم: علي أحمد سلمي (60 عامًا)، وبسينة محمد عياد (55 عامًا)، والطفل صقر بدر الحتو (5 أشهر)، وفق مصادر محلية.

كما استشهد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام ومنازل المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.