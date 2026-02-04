محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع

أصدر مكتب المستشار ياسر قنطوش، المحامى بالنقض، بيانًا رسميًا بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادى البساتين، والمقيدة ضد المسؤول عن إدارة صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح البيان أن التحقيقات ما زالت جارية فى اتهام المسؤول عن إدارة الصفحات بالاستيلاء على قناة اليوتيوب المسماة «Sherine Abd-Wahab»، والتربح من إدارتها دون وجه حق، فى الوقت الذى تداولت فيه بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعى معلومات غير دقيقة حول الواقعة.

وأشار مكتب المستشار ياسر قنطوش إلى أن الشخص المتهم سبق له التقدم ببلاغ ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلا أن حكمًا نهائيًا باتًا صدر ببراءتها من الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا أن هذا الشخص يحاول منذ ذلك الحين التربح من استيلائه غير المشروع على القناة.

وحذر محامى شيرين من التعامل مع أى صفحات منسوبة للفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء على يوتيوب أو تيك توك أو منصة X، داعيًا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة أو غير الموثوقة.