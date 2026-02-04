وزير الخارجية الألماني: على أوروبا تعزيز دعمها لجزر المحيط الهادئ لمواجهة مخاطر المناخ

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الأربعاء بأن على أوروبا تعزيز دعمها للدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ، والتي يهدد التغير المناخي وجودها.

وحث فاديفول، خلال زيارته إلى تونجا، صناع القرار الأوروبيين على التعامل مع هذا التحدي بانفتاح بعيدا عن الأحكام المسبقة.

وتتكون تونجا، التي تقع على بعد حوالي 2300 كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا، من أكثر من 170 جزيرة، منها ما يقرب من 36 جزيرة مأهولة بالسكان. وكبقية دول جزر جنوب المحيط الهادئ، تواجه تونجا مخاطر مناخية شديدة، تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر والأعاصير المدارية وتآكل السواحل.

وقال فاديفول إنه رغم ضرورة عدم توزيع المساعدات بتهور، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر مرونة ومبادرة وحضورا في المنطقة.

والتقى وزير الخارجية الملك توبو السادس، ورئيس الوزراء فاتافيهي فاكافانوا، ووزير الخارجية والدفاع توبوتو أولوكالالا في نوكو ألوفا.

وأكد الوزير الألماني أن الأموال التي تنفق لتعزيز مرونة الدول الجزرية في مواجهة التغير المناخي هي أموال في محلها، وأضاف أن ارتفاع منسوب البحار يؤدي إلى تآكل السواحل ويجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن، بينما تهدد الظواهر الجوية المتطرفة وانخفاض مخزون الأسماك سبل العيش.

وذكر فاديفول أن ألمانيا ساهمت بمبلغ 5 ملايين يورو (9ر5 مليون دولار) في الصندوق الإقليمي للمناخ التابع لمنتدى جزر المحيط الهادئ، مشيرا إلى أن "مرفق مرونة المحيط الهادئ" الذي أنشئ حديثا سيكون مقره في تونجا.