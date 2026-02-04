بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة أمام الكونجرس في قضية جيفري إبستين

من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون للإدلاء بشهادتهما أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في إطار تحقيق يقوده الجمهوريون بشأن مرتكب الجرائم الجنسية الراحل والمدان جيفري إبستين.

وقال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب (الجمهوري)، يوم الثلاثاء، إن الطرفين وافقا على المثول للاستجواب، الذي سيتم تدوينه وتصويره. ومن المقرر أن تدلي هيلاري كلينتون بشهادتها في 26 فبراير ، يليها زوجها في 27 فبراير ، وذلك تحت القسم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موافقة كلينتون وزوجته دفعت الجمهوريين في مجلس النواب إلى إلغاء تصويت كان مخططا له لاتخاذ إجراء بتهمة "ازدراء الكونجرس" ضدهما.

وكان قد تم الدفع بهذا الإجراء بعد أن رفض الزوجان لعدة أشهر التعاون مع تحقيق الكونجرس في أنشطة إبستين، بحجة أن التحقيق كان له دوافع سياسية.

وقال كومر إن أعضاء اللجنة من كلا الحزبين أكدوا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، بما في ذلك كلينتون وزوجته. وانتقد الزوجين لتحديهما المتكرر لمذكرات الاستدعاء الصادرة بشكل قانوني، وعدم موافقتهما على الشهادة إلا في مواجهة إجراءات الازدراء المحتملة.



يذكر أن اسم بيل كلينتون وصوره تظهر في وثائق التحقيق الخاصة بإبستين، رغم أن الرئيس الأسبق نفى مرارا ارتكاب أي سوء سلوك مرتبط بمعرفته بإبستين.