أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الثلاثاء، توجيه تهمة القتل إلى طليق السيدة الأولى السابقة بأمريكا، جيل بايدن، وذلك في قضية وفاة زوجته الحالية.

وقالت الشرطة إن ويليام ستيفنسون، البالغ من العمر 77 عامًا، اعتُقل على خلفية وفاة زوجته ليندا ستيفنسون "64 عامًا"، والتي عُثر عليها فاقدة للوعي في ديسمبر الماضي داخل منزل في مقاطعة نيو كاسل بولاية ديلاوير، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

ومثل ستيفنسون أمام المحكمة، ويُحتجز حاليًا في مؤسسة هوارد يونج الإصلاحية بكفالة قدرها 500 ألف دولار، ولم يتضح بعد ما إذا كان لديه محامٍ يمثله.

كان ستيفنسون متزوجًا من جيل بايدن من عام 1970 حتى طلاقهما عام 1975، ورفض مكتب بايدن بعد انتهاء فترة رئاسته التعليق على اعتقال ستيفنسون والتهم الموجهة إليه.

وكانت الشرطة قد وصلت إلى المنزل بعد تلقيها بلاغًا عن نزاع عائلي، حسبما ذكرت الشرطة في بيانها الأولي حول الحادثة. ولم تُفصح الشرطة عن مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق أو سبب وفاة ليندا ستيفنسون وكيفيتها.

ووصفت ليندا ستيفنسون بأنها شخصية "مُحبة لعائلتها بشدة"، وكانت تستمتع بقضاء العطلات مع ابنتها وحفيدتها، وتشجع فريق فيلادلفيا إيغلز، وفقًا لنعيها.

وفي السنوات الأخيرة، أسست شركة للمحاسبة وأقامت علاقات صداقة مع العديد من عملائها.

وجاء في النعي: "ستُذكر ليندا بشخصيتها المثابرة والطيبة والوفية بشدة. لن تُنسى قوتها وصمودها وحبها الثابت لعائلتها وأصدقائها، وسيُفتقد وجودها بشدة من قبل جميع من عرفوها".