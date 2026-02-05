قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار محسن سعيد سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماجد محمود حميدة، ومحمد أحمد أبو المعالي، وإبراهيم عبد الحليم، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم «س. م. ش»، لاتهامه بقتل طليقته شنقًا باستخدام حبل، مع سبق الإصرار والترصد، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لأمر الإحالة، إلى قيام المتهم بقتل طليقته المجني عليها «رانيا ع. ع»، عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، على إثر خلافات سابقة بينهما بسبب رفضها عودة العلاقة الزوجية. فأعد أداة الجريمة «حبلًا»، ووضعه في مكان يسهل الوصول إليه، ثم دعا المجني عليها لزيارته تمهيدًا لتنفيذ مخططه الإجرامي، وما إن انشغلت بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاتفها المحمول حتى باغتها، ووضع الحبل حول رقبتها، ولفه بقوة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجاء في اعترافات المتهم أنه كان يشك في قيام المجني عليها بالإبلاغ عنه في قضية اتجار بمخدر الحشيش، والتي صدر فيها حكم بسجنه لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أنها قامت برفع دعوى طلاق للضرر ضده. وأضاف أنه فور خروجه من محبسه تواصل معها، وتربص بها، ثم أقدم على قتلها شنقًا.