 مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية - بوابة الشروق
الخميس 5 فبراير 2026 1:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية

الشروق
نشر في: الخميس 5 فبراير 2026 - 12:18 ص | آخر تحديث: الخميس 5 فبراير 2026 - 12:18 ص

كشف السويدي يان ميان، المدير الفني السابق للمهاجم الجديد للنادي الأهلي يلتسين كامويش، عن مميزاته وعيوبه، مشيرًا إلى أنه لاعب موهوب.

وقال ميان خلال تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» إن كامويش لاعب تقني جيد، ولديه قدرة على التفوق في المواجهات الفردية، بالإضافة إلى تحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف: "خلال فترتي معه، سجل العديد من الأهداف، لكن أرى أنه بحاجة لتسجيل المزيد مقارنة بالفرص التي تتاح له. بشكل عام، هو لاعب جيد جدًا".

واختتم ميان تصريحاته قائلاً: "أحيانًا يعتمد الأمر على طريقة المدرب. إذا لعب كمهاجم صريح (رقم 9)، يميل للتحرك نحو الأطراف أو النزول خلف خط الدفاع الرباعي، وهو أسلوب لم أفضله شخصيًا، لكن لكل مدرب طريقته ولكل لاعب أسلوبه. هذه هي إيجابياته وسلبياته".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك