مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية

كشف السويدي يان ميان، المدير الفني السابق للمهاجم الجديد للنادي الأهلي يلتسين كامويش، عن مميزاته وعيوبه، مشيرًا إلى أنه لاعب موهوب.

وقال ميان خلال تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» إن كامويش لاعب تقني جيد، ولديه قدرة على التفوق في المواجهات الفردية، بالإضافة إلى تحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف: "خلال فترتي معه، سجل العديد من الأهداف، لكن أرى أنه بحاجة لتسجيل المزيد مقارنة بالفرص التي تتاح له. بشكل عام، هو لاعب جيد جدًا".

واختتم ميان تصريحاته قائلاً: "أحيانًا يعتمد الأمر على طريقة المدرب. إذا لعب كمهاجم صريح (رقم 9)، يميل للتحرك نحو الأطراف أو النزول خلف خط الدفاع الرباعي، وهو أسلوب لم أفضله شخصيًا، لكن لكل مدرب طريقته ولكل لاعب أسلوبه. هذه هي إيجابياته وسلبياته".