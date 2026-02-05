صحة غزة: وصول 54 جثمانا لشهداء و66 صندوقا لأشلاء لمجمع الشفاء الطبي من إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، وصول 54 جثمانا لشهداء فلسطينيين و66 صندوقا تضم أشلاء وأعضاء بشرية إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد أن أفرجت إسرائيل عنها ونقلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن "54 جثماناً لشهداء، و66 صندوقاً تضم أشلاء وأعضاء بشرية، وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد إفراج الاحتلال الإسرائيلي عنهم، بواسطة منظمة الصليب الأحمر".

وأوضحت أن طواقمها الطبية باشرت فورًا التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، وبالتعاون مع الجهات المختصة واللجان ذات العلاقة.

وأشارت الوزارة، إلى أن العمل جارٍ لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق؛ تمهيدًا لعرضها على المواطنين للتعرف عليها وفق الإجراءات المتبعة.

بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها سهلت "إعادة رفات فلسطينيين إلى غزة"، في عملية قالت إنها جرت من جانب واحد "بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة".

وأضافت في بيان: "قدّمت اللجنة الدولية أكياساً لحفظ الجثامين ومركبات مزودة بأنظمة تبريد، وكوادر مدربة لضمان التعامل الكريم مع الجثامين منذ لحظة استلامها وحتى تسليمها إلى السلطات المختصة".

وذكرت أن "سلطات الطب الشرعي ستبدأ الآن عملها الذي لا يخلو من التحديات في محاولة لتحديد هوية الرفات على الرغم من محدودية الموارد في غزة".

وأكدت اللجنة، أنها ستسمر في "دعم هذه السلطات وحوارها معها، على أمل أن تتمكن المزيد من العائلات من الحصول على إجابات وتخفيف مصابها".

وقالت إن آلاف الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، مضيفة أن "آلاف العائلات تواصل البحث عن إجابات، ونأمل أن تساعد عملية اليوم، العائلات في سعيها لإغلاق هذا الفصل المؤلم".

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، الذي يتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين والجثامين بين إسرائيل و"حماس" بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي.