ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم، بنحو 3 قروش فقط، ليسجل في البنك الأهلي المصري 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، بدلا من 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس.

فيما زاد سعر الصرف في تعاملات بنك مصر بقيمة 5 قروش، مسجلا 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، مقابل 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع.

وارتفعت العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي، بقيمة 8 قروش، ليصل إلى 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بدلا من 47.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات، بنك تنمية الصادرات، عند 47.06 جنيه للشراء، 47.16 جنيه للبيع.

فيما وصل أدنى سعر للعملة الأمريكية، في تعاملات الإمارات دبي مسجلا 46.79 جنيه للشراء، و46.89 جنيه للبيع.