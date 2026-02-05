التنظيم والإدارة يعلن عن موعد ومكان الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد ومكان عقد الامتحان الشفوي للمتقدمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني الخاص بمسابقة شغل عدد (61) وظيفة بمصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

https://jobs.caoa.gov.eg

وأوضح الجهاز أن الامتحان الشفوي سيُعقد بمقر مصلحة الطب الشرعي، 5 شارع بيرم التونسي زينهم، السيدة زينب، محافظة القاهرة.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحضور سيكون وفقًا للمواعيد المقررة لكل متقدم، والتي ستظهر على صفحة الاستعلام الخاصة به على بوابة الوظائف الحكومية، مع الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.