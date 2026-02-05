وزير السياحة يناقش آليات تطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة المصرية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة آليات وضع وتطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة المصرية؛ بما يسهم في دفع معدلات الزيارة الوافدة إليه وتعزيز تواجده على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة، في ضوء مناقشات وتوصيات مجلس إدارة المتحف.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية تبني رؤية تسويقية حديثة تُعيد تقديم المتحف بصورة مبتكرة وجاذبة للجمهور، مع توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التسويق الحديثة للترويج للمتحف وفعالياته بشكل أكثر فاعلية.

كما استعرض في حديثه الاستراتيجية الحالية للوزارة، والتي ترتكز على إبراز التنوع الذي تزخر به مصر في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية تحت شعار Unmatched Diversity.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الأفكار والرؤى التسويقية المبتكرة الهادفة إلى تطوير الخطة الترويجية للمتحف، والتي تشمل خططًا قصيرة وطويلة المدى، وبما يتماشى مع استراتيجية الوزارة ويُسهم في زيادة معدلات الإقبال السياحي على المتحف، وإبرازه كأحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية في مصر والعالم، لما يقدمه من سرد متكامل لتاريخ الحضارة المصرية عبر مختلف العصور.

سبل توظيف أدوات التسويق الحديثة

كما ناقش الاجتماع، سبل توظيف أدوات التسويق الحديثة، وتعزيز الشراكات الإعلامية، وإطلاق حملات ترويجية إبداعية تستهدف شرائح متنوعة من الجمهور محليًا ودوليًا، بما يدعم دور المتحف في نشر الوعي الثقافي والحضاري، ويُسهم في ترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

فيما تناول الاجتماع، مناقشة سبل تطوير تجربة الزائر داخل المتحف من خلال تقديم محتوى تفاعلي مبتكر وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة، بما يسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع المعروضات ورفع معدلات الرضا لدى الزائرين، إذ إن تحسين التجربة السياحية المتكاملة يعد محورًا أساسيًا في الخطة التسويقية الجديدة، وفي تعزيز الصورة الذهنية للمتحف كوجهة ثقافية عالمية متميزة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص في مجال التسويق، بما يحقق رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية الفريدة، وتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد الثقافية المصرية على المستوى الدولي.

ووجّه الوزير، بالإسراع في الانتهاء من آليات تنفيذ الأفكار التي تم الاتفاق عليها، واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذها في أقرب وقت.