ارتفع عدد القتلى إلى 170 شخصا الخميس، جراء الهجمات المسلحة التي نفذتها عصابات بمنطقتي وورو ونوكو بولاية كوارة غربي نيجيريا.

وفي تصريح للأناضول، قال عضو مجلس الولاية سعيدو بابا أحمد: "بحسب المعلومات لدينا، ارتفع عدد القتلى إلى 170".

وأضاف: "ما زال شعبنا يبحث عن مزيد من الجثث، وتم خطف 35 امرأة، ومن بقوا على قيد الحياة احتموا بالأدغال".

من جانبه، أوضح والي كوارة عبد الرحمن عبد الرزاق أن الرئيس بولا أحمد تينوبو وافق على نشر كتيبة من الجيش فورا بالولاية، في إطار "عملية درع السافانا".

وكان السيناتور عن الولاية ساليو مصطفى أعلن الأربعاء، أن مجموعة مسلحة شنت هجمات على منطقتي وورو ونوكو بالولاية، أدت إلى مقتل 40 شخصًا.

وتتعرض نيجيريا منذ فترة طويلة لهجمات العصابات المسلحة، إضافة إلى تنظيمي "بوكو حرام" وذراع "داعش" في غرب إفريقيا ISWAP.