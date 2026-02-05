ألمانيا تلزم نتفليكس وعمالقة البث باستثمار 12% من إيراداتهم في الإنتاج الأوروبي

سيتعين على القنوات التلفزيونية وخدمات البث المباشر في السوق الألمانية، مثل "نتفليكس" و"أمازون برايم" و"ديزني بلس"، الالتزام بالاستثمار في إنتاج الأفلام الأوروبية.

ووفقا لبيانات صادرة عن ديوان المستشارية، اتفق طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على صيغة تجمع بين حصة استثمارية دنيا يفرضها القانون، والتزامات استثمارية طوعية مع اتفاقيات فردية تتعلق بحقوق الملكية.

وأفادت البيانات الصادرة عن ديوان المستشارية بأن هذا الحل الوسط يضمن توفير عقود عمل لقطاع صناعة السينما الألمانية، دون التدخل بشكل غير متناسب في نماذج أعمال منصات البث والقنوات.

وتابع الديوان أن مقترح الالتزام الاستثماري الذي يتضمن بندا يسمح بالمرونة (في تطبيق الالتزامات القانونية تحت شروط معينة)، يوفر حوافز لتقديم التزامات ذاتية من قبل الشركات المستعدة لتعزيز مشاركتها. وأوضح ديوان المستشارية أنه عند وصول نسبة الاستثمار إلى 12% من الإيرادات السنوية، يمكن للمنصات التحلل من بعض المتطلبات القانونية، مثل الحصص المخصصة للإنتاج باللغة الألمانية.

وكانت هذه القواعد محل نزاع طويل، لا سيما بين وزارة المالية بقيادة لارس كلينجبايل ووزير الدولة لشؤون الثقافة فولفرام فايمر؛ حيث كان فايمر يراهن في الأصل على مبدأ التطوع. وتعد حزمة الاستثمار هذه جزءا من إصلاح شامل لنظام دعم السينما الألمانية، وبموجب هذا الاتفاق، سيتم الإفراج عن 120 مليون يورو إضافية من الموازنة الاتحادية لدعم قطاع صناعة الأفلام.