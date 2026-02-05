أوكرانيا وروسيا تواصلان محادثات السلام في أبوظبي وسط مؤشرات على إحراز تقدم

انطلقت، اليوم الخميس، في أبوظبي أعمال اليوم الثاني من جولة المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، بوساطة الولايات المتحدة، في مسعى للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أربع سنوات.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم أوميروف، في منشور على تطبيق "تليجرام"، إن المباحثات دخلت يومها الثاني مع استمرار العمل بالصيغ نفسها التي اعتمدت في اليوم الأول، وتشمل مشاورات ثلاثية، وعملا جماعيا، إلى جانب تنسيق أوسع للمواقف بين الأطراف المعنية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي موازاة ذلك، أعلن كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المحادثات تشهد تحركا إيجابيا وتقدما في اتجاه التوصل إلى اتفاق سلام، مما يعكس مؤشرات أولية على إمكانية إحراز اختراق في المسار التفاوضي.

وتأتي هذه الجولة في ظل جهود دولية مكثفة لخفض التصعيد وفتح نافذة سياسية لإنهاء النزاع، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من نتائج ملموسة على مسار الحرب.