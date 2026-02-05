القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية

نظمت القوات المسلحة، عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية؛ لإطلاعهم على ذلك الصرح الوطني العريق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار دعم ورعاية أسر الشهداء، وتكثيف برامج التواصل معهم؛ تقديرًا لتضحيات أبنائهم في سبيل أمن واستقرار الوطن.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل منشآت الأكاديمية، اطلع خلالها أسر الشهداء على منظومة الإعداد والتأهيل التي يتلقاها طلاب الأكاديمية ودارسو الدورات المدنية، وما تمتلكه من إمكانات تدريبية وتعليمية متطورة لإعداد أجيال قادرة على حماية أمن الوطن وصون مقدساته، والحفاظ على ريادته في مختلف المجالات، كما تم تقديم عدد من الفقرات والعروض الفنية للأطفال، واختُتمت الزيارات بتكريم أسر الشهداء وتقديم عدد من الهدايا العينية لهم.

وأعرب أسر الشهداء عن جزيل شكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على ما يقدمونه لهم من توفير لكل سبل الرعاية والاهتمام.

كما أشادوا بما شاهدوه من مستوى راقٍ لمنظومة الإعداد والتأهيل بالأكاديمية، جعلهم يشعرون بالاعتزاز والفخر بتضحيات أبنائهم التي مهدت الطريق للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، واستكمال منظومة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.