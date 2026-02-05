السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد

شبّ حريق بأحد المنازل بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

وتلقى اللواء محمد خليل الجمسي، مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل حجرة كائنة بسطح الدور الثالث بأحد المنازل، بتقاطع شارعي عدلي والشرقية، في نطاق حي المناخ، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي.

وأسفر الحادث عن إصابة طفلة من سكان العقار بحالة اختناق، حيث جرى نقلها إلى قسم الطوارئ بمستشفى التضامن، ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتابعت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ ببورسعيد، أعمال إطفاء الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي المناخ، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.