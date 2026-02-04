

أشاد الإعلامي أسامة كمال، بمسلسل "لعبة وقلبت بجد" الذي يعرض على قناة DMC.

وأكد كمال، خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، أنه يحسب للمسلسل أنه كان لديه رؤية وحذر من مخاطر لعبة روبلوكس، قبل حظرها في مصر، مقدما التحية لصناع هذا المحتوى الهادف، كما وجه التحية أيضا للإعلامي أحمد فايق المشرف على المسلسل، وذلك على رؤيته وجهده.



وأوضح أسامة كمال، أن أحداث مسلسل لعبة وقلبت بجد، عن الاستقرار الأسري الظاهري وانقلاب الموازين فجأة، وتتحول الحياة العائلية لصراع نفسي لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال والمراهقين، والإفراط في استخدامها ممكن يشكل مخاطر على نمو الطفل النفسي والاجتماعي، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الأسري، ذاكرا أن دراسات حديثة أظهرت أن التعرض المستمر لمنصات التواصل الاجتماعي يؤدي لمشكلات نفسية للأطفال منها القلق والاكتئاب، وشعور بالنقص، وضعف التركيز والتحصيل الدراسي، وإدمان الإنترنت، وتكوين صداقات غير صحية، والسلوك العدواني أو التقليد السلبي.

المسلسل قصة محمد عبد العزيز، وسيناريو وحوار علاء حسن، وهبة رجب، وهدير شريف، من إخراج حاتم متولى في أولى تجاربه الإخراجية وبطولة أحمد زاهر، وعمر الشناوي، والسورية ريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، ودنيا المصرى، وشريف ادريس، ومنى أحمد زاهر، وزينب يوسف شعبان وعدد من الفنانين.